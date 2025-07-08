Трамп пропонує Німеччині продати Україні один із її комплексів ППО Patriot – Axios

Після припинення постачання зброї Україні з боку США канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував американському президенту Дональду Трампу і попросив його відновити постачання ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot, повідомляє Axios із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, Мерц сказав Трампу, що Німеччина готова закупити комплекси Patriot у США та відправити їх в Україну. Натомість Трамп запропонував Берліну продати Україні один зі своїх комплексів Patriot. Як розповіли джерела, вартість цього комплексу могли б поділити між собою США та європейські союзники. Трамп і Мерц не досягли угоди, але, за словами співрозмовників Axios, обговорення триває.

Минулого тижня Трамп говорив із президентом України Володимиром Зеленським, під час цієї розмови він пообіцяв негайно надіслати 10 ракет для Patriot – це менше за ту партію, постачання якої було зупинено. Джерела Axios також заявили, що Трамп пообіцяв Зеленському допомогти знайти інші способи постачання.

Міністерство оборони Сполучених Штатів надасть Україні більше озброєння – про це йдеться в заяві старшого речника Пентагону Шина Парнелла 7 липня.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру й припиненням вбивств», – заявив він.

У Пентагоні додають, що його система оцінки військових поставок по всьому світу для президента США залишається чинною та є невід’ємною частиною оборонних пріоритетів за принципом «Америка понад усе».