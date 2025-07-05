Остання розмова з Трампом була «найпродуктивнішою», США готові допомогти з Patriot – Зеленський

Розмова з президентом США Дональдом Трампом, яка напередодні, стала «найкращою і найпродуктивнішою» за весь час спілкування, наголосив у вечірньому зверненні Володимир Зеленський.

«Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики», – зазначив президент України.

За його словами, з Трампом вони також обговорили «кілька інших важливих питань», які найближчим часом детально опрацюють команди двох країн на подальших зустрічах.

Водночас президент США Дональд Трамп після розмови з президентом Володимиром Зеленським, проведеної 4 липня, заявив, що Україні знадобляться ракети Patriot для оборони, а також висловив розчарування через небажання російського лідера Володимира Путіна припинити бойові дії і згадав про загрозу нових санкцій проти РФ.

«У нас була хороша розмова (із Зеленським – ред.), ми говорили про різні речі. Це була дуже добра розмова, стратегічна. Я казав вам, що я був дуже незадоволений розмовою з президентом Путіним. Здається, він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей, це не веде до добра», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Президент США сказав, що вони з Путіним «багато говорили про санкції»: «Думаю, що він переживає через санкції».

Переговори відбулися на тлі зупинки поставок до України зі США деяких типів озброєнь і масованої атаки РФ по Києву.

3 липня Трамп мав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, яка, як він сказав раніше, не принесла результату. «Я взагалі не досягнув жодного прогресу з ним», – сказав Трамп журналістам після розмови 3 липня.

Як повідомили в Кремлі, Путін під час дзвінка заявив, що «Росія досягне своїх цілей» в Україні і не відмовиться від них, попри сподівання Білого дому на припинення вогню. При цьому російський лідер заявив про готовність Росії до переговорного процесу.

Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість надання Україні додаткових систем Patriot.



