Трамп підписав свій «великий прекрасний закон»

Президент США Дональд Трамп підписав запропонований ним пакет законів про податкові пільги і скорочення витрат. Він зробив це 4 липня перед учасниками пікніка на честь Дня незалежності США, в оточенні законодавців від Республіканської партії і членів свого Кабінету.

3 липня документ схвалила Палата представників США, а перед тим, 1 липня – Сенат, попри критику з боку частини законодавців.

Серед іншого, законопроєкт, передбачає скасування податків на чайові й оплату понаднормових, збільшення військових витрат і виділення мільярдів доларів на безпеку кордонів. Але водночас скорочує програми соціального захисту, зокрема Medicaid.

За даними бюджетного управління Конгресу, закон додасть близько 3,8 трильйона доларів до боргу федерального уряду впродовж наступного десятиліття, відзначало агентство Reuters.

Президент США Трамп раніше давав зрозуміти, що сподівається отримати документ на підписання до 4 липня, Дня незалежності країни.

Бізнесмен Ілон Маск, в якого після відходу з посади голови Департаменту ефективності уряду (DOGE) почався конфлікт із Трампом, висловлював публічне невдоволення запропонованим президентом США законом про бюджет і продовження податкових пільг. На думку Маска, який назвав документ «огидним», ухвалення закону різко підвищить і без того величезний державний борг США.

Ілон Маск також пригрозив створити Американську партію в разі схвалення закону.