Трамп після розмови з Зеленським заявив, що «дуже незадоволений» Путіним, і згадав про санкції

Президент США Дональд Трамп після розмови з президентом Володимиром Зеленським, проведеної 4 липня, заявив, що Україні знадобляться ракети Patriot для оборони, а також висловив розчарування через небажання російського лідера Володимира Путіна припинити бойові дії і згадав про загрозу нових санкцій проти РФ.

«У нас була хороша розмова (із Зеленським – ред.), ми говорили про різні речі. Це була дуже добра розмова, стратегічна. Я казав вам, що я був дуже незадоволений розмовою з президентом Путіним. Здається, він хоче йти до кінця, просто продовжувати вбивати людей, це не веде до добра», – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Президент США сказав, що вони з Путіним «багато говорили про санкції»: «Думаю, що він переживає через санкції».

Трамп також повідомив, що під час розмови з Зеленським йшлося про ракети протиповітряної оборони Patriot.

«Їм знадобляться вони для оборони.. Мені не подобається бачити, як людей вбивають. Їм щось знадобиться, тому що по них завдають досить сильного удару», – сказав президент США, назвавши Patriot «дивовижно ефективною» зброєю.

На уточнювальне запитання про те, чи погодяться Сполучені Штати поставити Україні більше ракет Patriot, як просив Зеленський, Трамп відповів: «Так, можливо, ми вивчаємо це».

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорювалися можливості щодо ППО, і є домовленість про роботу над збільшенням захисту.

Зеленський назвав розмову з Трампом «дуже важливою й корисною».

Переговори відбулися на тлі зупинки поставок до України зі США деяких типів озброєнь і масованої атаки РФ по Києву.

3 липня Трамп мав телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним, яка, як він сказав раніше, не принесла результату. «Я взагалі не досягнув жодного прогресу з ним», – сказав Трамп журналістам після розмови 3 липня.

Як повідомили в Кремлі, Путін під час дзвінка заявив, що «Росія досягне своїх цілей» в Україні і не відмовиться від них, попри сподівання Білого дому на припинення вогню. При цьому російський лідер заявив про готовність Росії до переговорного процесу.

Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість надання Україні додаткових систем Patriot.