Ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії і в який момент поновиться військова допомога Україні

Що стоїть за рішенням Вашингтону призупинити постачання Україні зброї?

Чому президент США Дональд Трамп телефонує очільнику РФ Володимиру Путіну, попри відсутність прогресу?

Що змусить президента США змінити своє бачення щодо завершення війни Росії проти України?

Радіо Свобода розпитало про це колишнього голову розвідки Сил спецоперацій США Кервіна Аукойна.

– Пентагон зупиняє постачання зброї Україні через занепокоєння щодо запасів США. На вашу думку, справа таки в ревізії запасів? Це справжня причина призупинення допомоги?

– Це і є головне питання. Всі спантеличені та вивчають його…

Сполучені Штати, на жаль, готуються до масштабних бойових операцій проти рівного супротивника

Сполучені Штати, на жаль, готуються до масштабних бойових операцій проти рівного супротивника. Схоже, що в найближчому майбутньому ним стане Китай. Отже, частково це стосується перегляду арсеналів, визначення кількості боєприпасів та обладнання, необхідного для захисту наших військовослужбовців.

Але є й інший аспект. Гадаю, тут для України позитив і негатив одночасно. Пентагон міг певною мірою оцінити це так: Україна створила власні боєприпаси й оборонні системи. Вони неймовірно добре спрацювали, сконструювавши свої нові безпілотники. Вони захищаються і створюють боєприпаси, здатні атакувати Росію на російській землі.

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Тож частково США розглянули цей позитивний аспект. Поговоривши з партнерами в Україні, зрозуміли: безумовно, їй потрібні деякі з цих боєприпасів, але, можливо, не так багато, як у минулому.

– Існують, однак, одиниці, які неможливо замінити – це щойно визнав і президент України Володимир Зеленський. Наприклад, «Петріоти», а також – ракети-перехоплювачі до них. Як зупинка їхнього постачання вплине на лінію фронту і тил?

Припинення цієї допомоги Сполученими Штатами Україні додало сміливості росіянам і Путіну атакувати більше територій в Україні

– На жаль, президент Зеленський має рацію. Ракетна система «Петріот» є абсолютно цінною, і її позбавлення – це величезна проблема для України.

Відповідаючи на ваше запитання, скажу так: ми вже бачимо цей вплив. Припинення цієї допомоги Сполученими Штатами Україні додало сміливості росіянам і Володимиру Путіну атакувати більше територій в Україні.

Ми бачимо, що все більше міст, зокрема на заході України, зазнають нападів безпілотників чи інших типів ракет. І це – новий російський наступ, який відбувається в Україні…

Гадаю, Путін бачить, що під час цієї війни на виснаження «проник» в Україну і рухається вперед. І чим менше допомоги отримує Україна, тим більше Росія може просуватися на захід України.

Тепер Володимир Путін каже, що він збирається зупинити «спеціальну воєнну операцію» (так російська влада називає війну проти України – ред.), щойно НАТО припинить допомагати Україні. Вочевидь, ми знаємо, що це не те, чого Путін хоче і на що він натякав, кажучи, що кожен крок, який роблять російські солдати на українську землю, робить її російською.

Кінцева мета – захопити Київ у певний момент. Станеться це наступного року чи впродовж наступних десяти

Путін має на увазі, що вони продовжуватимуть просування на захід. Кінцева мета – захопити Київ у певний момент. Станеться це наступного року чи впродовж наступних десяти – але в будь-якому разі Володимир Путін хоче захопити всю Україну і зробити її російською землею.

– Чи могли посадовці Пентагону схвалити рішення про організацію ревізії боєприпасів за спиною Дональда Трампа? Чи він мав віддати наказ про її проведення?

– Очевидно, він може віддати наказ про аудит боєприпасів, але це однозначно рішення Пентагону. Чи міг Пентагон діяти за спиною президента та вирішити припинити постачання боєприпасів?

Коли Трамп розбудовував свою адміністрацію після 20 січня (дня інавгурації – ред.), він спирався на купу тих, кого би ми назвали «так»-люди.

Коли Трамп розбудовував свою адміністрацію після 20 січня, він спирався на купу тих, кого би ми назвали «так»-люди

Міністр оборони Піт Геґсет(за даними NBC News, очільник Пентагону одноосібно розпорядився зупинити передачу Україні деяких типів озброєння – ред.) твердо підтримує Дональда Трампа. Я не бачу жодного випадку в цій адміністрації, коли її представники щось чинили би за його спиною, бо це призвело би до їхнього звільнення.

Ми бачили це за першої каденції Трампа. Щойно хтось з його адміністрації висловлювався проти нього, його негайно звільняли…

Конгрес міг би діяти за спиною президента і фактично голосувати за надання більшої кількості боєприпасів. Також змушувати Пентагон робити це.

У Сполучених Штатах у нас є три гілки влади, і вони, хоча й працюють разом, де-факто працюють окремо одна від одної. І тому можуть виникнути ці розколи.

– Чи означає це, що Дональд Трамп певним чином дає карти в руки Москві, спонукаючи Україну до територіальних чи будь-який інших поступок? Маю на увазі те, що він, виходить, підтримує рішення про призупинення поставок боєприпасів?

– Принаймні в американських ЗМІ саме це Трамп і робить. Я насправді так не вважаю. Мені видається, тут значно більше нюансів.

Незалежно від того, підтримуєте ви Трампа чи ні, я вірю, що він хоче миру. Він хоче покласти край цій війні в Україні. Насамперед тому, що він хоче сказати: він це зробив.

Чи хвилює його, як він цього досягне? Гадаю, йому байдуже.

Трамп хоче покласти край цій війні в Україні. Чи хвилює його, як він цього досягне? Гадаю, йому байдуже

Коли Росія починає захоплювати контроль над Україною, він розглядає це як можливість припинити війну і встановити мир. Тому, гадаю, ми бачимо, як він значно наполегливіше намагається посадити Україну за стіл переговорів і поступитися у речах, на які, як заявляв Володимир Зеленський, він ніколи не погодиться.

Коли Трамп попросив Путіна погодитися на мирну угоду, а президент Росії почав обстрілювати ракетами та безпілотниками цивільні об'єкти в Україні, президент Трамп був помітно засмучений цим і сказав, що йому потрібно поговорити з Володимиром Путіним.

Проблема в тому, що ви не розмовляєте з Володимиром Путіним. Це він розмовляє з вами. Це те, що він завжди дуже добре робив з Емманюелем Макроном. Він сів за стіл і сказав Макрону, що не збирається вторгатися в Україну. Усі, крім Макрона, знали, що це брехня. І навіть сказавши це Макрону, Володимир Путін все одно це зробив, вторгся.

Гадаю, він робить те саме з президентом Трампом, і президент Трамп повинен це усвідомити, зрозуміти і змінити свою тактику, чесно кажучи.

– Якщо Дональду Трампу, як ви згадали, байдуже, як закінчиться ця війна, що може змусити його змінити підхід?

– Можливо, поїздка на місце подій в Україні та можливість на власні очі побачити, що насправді відбувається…

Якщо ми й далі бачитимемо, як Росія атакує цивільні, комерційні об’єкти України, гадаю, Дональд Трамп... стане більш агресивним щодо Росії

Якщо ми й далі бачитимемо, як Росія атакує цивільні, комерційні об’єкти України та розпочне наступ на захід України, гадаю, Дональд Трамп змінить свою думку і стане більш агресивним щодо Росії.

Якщо ж говорити про те, чи побачимо більше фізичного втручання США у війну? Абсолютно не вважаю, що Дональд Трамп чи американський народ мають бажання робити це навіть після всіх цих років спустошення та відсутності підтримки, які відбуваються зараз.

– Чи вірите, що військова допомога Україні, що застрягла у Польщі, продовжить свій шлях?

– У певний момент це станеться, але я також думаю, що НАТО має надати більше…

Гадаю, на цьому етапі, якщо ми побачимо, що Україна почне нарощувати свою силу та робити більше на полях битв, США можуть змінити свою роль й знову почати пропонувати ці боєприпаси. Надто з урахуванням того, що запаси в Сполучених Штатах збільшуємо.

Ексрозвідник США про дзвінки Трампа Путіну й зброю для України (відео) No media source currently available 0:00 0:02:51 0:00

2 червня в Стамбулі українська й російська сторони обмінялися меморандумами щодо можливих умов припинення вогню й мирного врегулювання.

Україна наголошує на необхідності режиму тиші та обміну полоненими перед початком більш суттєвих переговорів, зокрема щодо територіальних питань. Також вимагає гарантій безпеки.

Москва хоче, щоб українські війська залишили території, які Росія записала в свою конституцію. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області, зокрема підконтрольні Україні частини. Також Росія наполягає на відмові України від планів стати членом НАТО, скасуванні законів щодо російської мови й церкви.

ABC News із посиланням на чиновників адміністрації США повідомляло, що у Вашингтоні розчаровані, але не здивовані змістом російського документа.

3 червня Дональд Трамп заявив, що його розмова з Володимиром Путіним того ж дня не забезпечила жодного прогресу. В Кремлі засвідчують готовність воювати, доки не досягнуть своїх цілей.

У США, що очолюють мирні зусилля, не готові поки вдарити по Росії новими санкціями. Держсекретар Марко Рубіо зауважував, що в такому випадку вікно для дипломатії закриється.