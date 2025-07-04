Конгресмен-республіканець Маккол закликав адміністрацію Трампа відновити постачання зброї Україні

Почесний голова Комітету у закордонних справах Палати представників США Майкл МакКол (Республіканська партія) закликав американську адміністрацію швидко відновити постачання зброї Україні.

«Високопоставлені американські військові дійшли висновку, що надання цієї критично важливої зброї Україні не поставить під загрозу боєготовність США, тому я закликаю адміністрацію якнайшвидше відновити процес постачання», – написав він в соцмережі Х.

За його словами, зупинка поставок зброї чиновниками Пентагону лише послаблює благородні спроби президента Трампа досягти миру.

«Напад Росії на Україну минулої ночі чітко показав, що Путін є ніким іншим, як воєнним злочинцем і вбивцею. І проведення такого масованого удару одразу після його дзвінка президенту Трампу є неповагою до щирих спроб президента встановити мир», – додав Маккол.

У США днями заявили про зупинку частини поставок озброєнь Україні. Причиною рішення названі побоювання з приводу виснаження власних запасів американської армії. Вашингтон відмовився підтвердити, які саме системи озброєнь були зупинені.

За даними медіа, йдеться про призупинення постачань десятків ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточних артилерійських снарядів, понад 100 ракет Hellfire, а також ракет AIM.

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Європейські чиновники були «приголомшені» цим рішенням США, написало видання Bloomberg із посиланням на джерело. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна у «короткостроковій перспективі» не зможе обійтися без допомоги партнерів, зокрема від США. Рютте заявив, що він розуміє, що США повинні дбати про свої запас, але водночас слід мати «певну гучність у цьому питанні». А польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль з приводу рішення США і наголосив, що підтримка України є в інтересах Польщі.

Водночас у Кремлі стверджують, що «чим менше озброєння буде поставлено Україні, тим швидше завершиться спеціальна військова операція» (так у Росії називають війну проти України).

Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість надання Україні додаткових систем Patriot.