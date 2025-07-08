США: Пентагон заявив про надання Україні додаткової зброї за вказівкою Трампа

Міністерство оборони Сполучених Штатів надасть Україні більше озброєння – про це йдеться в заяві старшого речника Пентагону Шина Парнелла.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру й припиненням вбивств», – заявив він.

У Пентагоні додають, що його система оцінки військових поставок по всьому світу для президента США залишається чинною та є невід’ємною частиною оборонних пріоритетів за принципом «Америка понад усе».





Раніше президент США Дональд Трамп під час пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що Вашингтон надасть Україні більше зброї:

«Вони мають бути здатні захиститися. Вони під дуже важким ударом, тож ми маємо надати більше зброї. Переважно оборонної зброї».

У США минулого тижня заявили про зупинку частини поставок озброєнь Україні. Причиною рішення названі побоювання з приводу виснаження власних запасів американської армії. Вашингтон відмовився підтвердити, які саме системи озброєнь були зупинені.

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За даними медіа, йдеться про призупинення постачань десятків ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточних артилерійських снарядів, понад 100 ракет Hellfire, а також ракет AIM.

Європейські чиновники були «приголомшені» цим рішенням США, написало видання Bloomberg із посиланням на джерело. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна у «короткостроковій перспективі» не зможе обійтися без допомоги партнерів, зокрема від США. Рютте заявив, що він розуміє, що США повинні дбати про свої запас, але водночас слід мати «певну гучність у цьому питанні». А польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль з приводу рішення США і наголосив, що підтримка України є в інтересах Польщі.

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Водночас у Кремлі стверджують, що «чим менше озброєння буде поставлено Україні, тим швидше завершиться спеціальна військова операція» (так у Росії називають війну проти України).

Упродовж останніх місяців на тлі активізації російських повітряних ударів по українських містах Київ постійно звертається до західних союзників із проханнями про збільшення постачання систем протиповітряної оборони. Під час завершальної пресконференції саміту НАТО в Гаазі минулого тижня президент Дональд Трамп оголосив, що США розглянуть можливість надання Україні додаткових систем Patriot.



