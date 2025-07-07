Bloomberg: під час останньої розмови Зеленський і Трамп обговорили заміну посла України у США

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, обговорив заміну українського посла у США, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.



За даними співрозмовника агентства, до списку потенційних кандидатів на цю посаду входять прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр юстиції Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умеров та міністр енергетики Герман Галущенко.

Джерело Bloomberg також розповіло, що Зеленський доручив міністерству закордонних справ обговорити з американською стороною призначення наступного посла.

Обговорення про заміну посла відбуваються у делікатний момент у відносинах України зі США. Минулого тижня адміністрація Трампа призупинила передачу Україні деяких видів зброї.

Посаду посла України в США з лютого 2021 року обіймає колишній міністр фінансів Оксана Маркарова.

Наприкінці вересня спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, який представляє Республіканську партію, вимагав звільнити Маркарову. Це сталося після того, як вона організувала для президента України Володимира Зеленського візит на американський завод із виробництва боєприпасів у штаті Пенсильванія. Під час того візиту були присутні лише демократи

У січні до Білого дому повернувся представник Республіканської партії Дональд Трамп.