CNN: зупинити постачання Україні вирішив Геґсет – без узгодження з Білим домом

Міністр оборони США Піт Геґсет не повідомив адміністрації президента Дональда Трампа про своє рішення зупинити постачання озброєнь Україні, повідомляє CNN із посиланням на джерела. За даними телеканалу, рішення очільника Пентагону «застало зненацька» високопосадовців зі сфери національної безпеки, які «намагалися зрозуміти, чому було запроваджено зупинку, і як пояснити це конгресу та українському уряду».

Зокрема, спеціальний посланник президента США по Україні Кіт Келлог, а також держсекретар і радник Трампа з нацбезпеки Марко Рубіо дізналися про зупинення постачань із повідомлень преси, розповіли співрозмовники CNN.

Телеканал також звернув увагу на заяву Трампа про те, що він не несе відповідальності за це рішення. 8 липня у відповідь на запитання про те, хто санкціонував паузу в постачаннях, Трамп заявив: «Я не знаю, чому б вам не сказати мені?» Він зазначив, що не схвалює припинення військової допомоги Україні і заявив, що Вашингтон продовжує постачати оборонну зброю Києву.

За словами співрозмовників CNN, рішення про припинення постачань було ухвалене після того, як під час поїздки на саміт НАТО в червні Трамп попросив Геґсета оцінити запаси зброї США. У той час Іран та Ізраїль завдавали ударів один по одному, і Трамп хотів переконатися, що американські війська в регіоні мають достатньо боєприпасів для самооборони в разі потреби, стверджують джерела. При цьому вони кажуть, що президент США не давав очільникові Пентагону вказівки припинити постачання зброї в Україну.

Рішення міністра співрозмовники телеканалу пов’язали з тим, що Геґсет не має начальника штабу або радників для координації важливих політичних рішень з іншими відомствами.

За даними телеканалу, це вже другий випадок у 2025 році, коли Геґсет вирішив зупинити постачання зброї в Україну. Вперше це сталося в лютому, але тоді рішення швидко скасували.

Про те, що США призупинили військову допомогу Україні, стало відомо 1 липня із повідомлень західних видань. Постачання відновили після того, як Трамп пообіцяв надати Україні більше оборонних озброєнь.