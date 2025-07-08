CNN: помічники Трампа обговорять поставки зброї для України

Члени команди національної безпеки президента США Дональда Трампа планують обговорити у вівторок деталі поставок зброї, включаючи ракети Patriot, в Україну після того, як Трамп заявив, що відправить оборонну допомогу, повідомила СNN людина, знайома з цим питанням.

Цьому передувала заява Міноборони США про те, що Україні нададуть більше озброєння.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру й припиненням вбивств», – заявив речник Міноборони.



За даними телеканалу, після телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в п'ятницю, в адміністрації вже обговорювали, як доставити додаткові Patriots в Україну. За словами джерела, Трамп зазначив, що, як і раніше, готовий допомогти Україні захистити себе.

У телефонних розмовах з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці минулого тижня Трамп також обговорював постачання Україні Patriots, в тому числі перспективу спільної участі європейських країн у витратах або передачі Києву власних систем, повідомила інша особа, знайома з ходом переговорів.





Очікується, що розмови про зброю продовжаться між українцями та Кітом Келлоггом, посланником Трампа в Україні, під час конференції в Римі наприкінці цього тижня.

Деякі американські чиновники натякають, що перегляд допомоги Україні частково пов'язаний із прагненням Пентагону зосередитися на Китаї та бути готовим до можливого майбутнього конфлікту в Тихоокеанському регіоні – питання, яке є пріоритетним для глави Пентагону Елбріджа Колбі.

Минулого тижня стало відомо, що Вашингтон призупиняє деякі поставки зброї в Україну, в тому числі ракети ППО. Це рішення було прийнято після перегляду військових витрат і американської підтримки іноземних держав, який підписав міністр оборони Піт Геґсет.

За даними The Wall Street Journal, у момент припинення боєприпаси перебували вже в Польщі. Серед них опинилися понад 20 ракет Patriot PAC-3, понад 20 зенітних комплексів Stinger, керованих ракет класу «повітря-земля» Hellfire і понад 90 ракет класу «повітря-повітря» AIM, а також інші системи.

Водночас у Кремлі стверджують, що «чим менше озброєння буде поставлено Україні, тим швидше завершиться спеціальна військова операція» (так у Росії називають війну проти України).



