Україна працює зі США «для відповідних рішень щодо Patriot» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував усім партнерам, які допомагають захищати українців від російських ракет. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 7 липня.

«Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо «петріотів» і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії відповідні зустрічі. Я доручив міністру оборони України готувати й наступні зустрічі «Рамштайну» в різних форматах, і вже сьогодні обговорив кілька варіантів із прем’єр-міністром Британії Стармером. Британія разом із Німеччиною, разом з іншими партнерами зараз зберігає функціональність «Рамштайну», і в серпні-вересні ми очікуємо, дуже очікуємо від формату нових кроків для нашої української стійкості», – заявив глава держави.

Також він анонсував, що вже цього тижня відбудеться зустріч з учасниками «коаліції охочих».

«Українські представники в межах конференції з відновлення, що відбудеться в Італії, матимуть конкретний перелік завдань для захисту саме зараз – для захисту наших міст, захисту наших громад. Кожен у світі бачить, як багато Росія очікує саме від застосування «шахедів». Не так багато в них залишилося способів затягнути війну, і російсько-іранські дрони – один із цих способів. Я дякую всім, хто допомагає протидіяти таким їхнім ударам», – додав президент України.

Наприкінці минулого тижня Зеленський повідомляв, що остання розмова з президентом США Дональдом Трампом, стала «найкращою і найпродуктивнішою» за весь час спілкування. «Ми обговорили і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме Patriot – ключ до захисту від балістики», – зазначав тоді глава української держави.

У США на початку липня заявили про зупинку частини поставок озброєнь Україні. Причиною рішення названі побоювання з приводу виснаження власних запасів американської армії. Вашингтон відмовився підтвердити, які саме системи озброєнь були зупинені.

За даними медіа, йдеться про призупинення постачань десятків ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточних артилерійських снарядів, понад 100 ракет Hellfire, а також ракет AIM.