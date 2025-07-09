Внаслідок російської атаки по Хмельниччині загинув чоловік – Тюрін

Унаслідок російської атаки у ніч проти 9 липня по Хмельниччині загинула людина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

«Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу «Shahed». Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – написав місцевий чиновник.

Раніше голова ОВА зазначав, що внаслідок нічної атаки РФ були пошкоджені дах і стіни в одному з приватних будинків Хмельницького району.

Тюрін також уточнив, що сили ППО вночі знешкодили російську крилату ракету та один безпілотник.

Раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки РФ по Київській області постраждало двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 9 липня сили РФ атакували Україну 741 засобом повітряного нападу, зокрема:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків на території Росії;

сімома крилатими ракетами Х-101/«Іскандер-К» із районів Енгельса Саратовської області та Курської області РФ;

шістьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області РФ.

Основним напрямком удару була Волинь і її обласний центр Луцьк.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.