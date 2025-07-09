Сили РФ вдарили по Сумщині: троє постраждалих, пошкоджені будинки, автівки та СТО – влада

У ніч проти 9 липня російські військові атакували Сумщину ударними дронами – є постраждалі і пошкодження, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

За даними пресслужби ОВА, російські дрони вдарили по селищу Недригайлів, унаслідок чого постраждали троє людей, один з них – у лікарні з опіками.

Крім того, зафіксовані наступні пошкодження:

12 приватних житлових будинків;

7 автомобілів (один згорів вщент);

будівля станції техобслуговування (СТО).

В ОВА уточнили, що без електропостачання залишаються понад 80 абонентів – енергетики вже працюють над відновленням.

Раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки РФ по Київській області постраждало двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 9 липня сили РФ атакували Україну 741 засобом повітряного нападу, зокрема:

728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків на території Росії;

сімома крилатими ракетами Х-101/«Іскандер-К» із районів Енгельса Саратовської області та Курської області РФ;

шістьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області РФ.

Основним напрямком удару була Волинь і її обласний центр Луцьк.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



