Повітряні сили: вночі вдалося знешкодити 718 засобів повітряного нападу сил РФ

У ніч на 9 липня сили РФ атакували Україну 741 засобом повітряного нападу, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За цими даними, атака відбувалася

– 728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків на території Росії;

– сімома крилатими ракетами Х-101/«Іскандер-К» із районів Енгельса Саратовської області та Курської області РФ;

– шістьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області РФ.

Основним напрямком удару була Волинь і її обласний центр Луцьк.

«За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 – збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені», – інформують Повітряні сили.

Збити вдалося майже 300 «Шахедів» і сім крилатих ракет, ще понад 400 дронів були локаційно втрачені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовані влучання засобів повітряного нападу РФ у чотирьох локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях, додають українські військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.