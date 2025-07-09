Російські військові атакували Україну ракетами і ударними дронами

Російські військові 9 липня здійснили комбіновану атаку України, застосувавши аеробалістичні ракети «Кинджал», крилаті ракети і сотні ударних дронів, повідомляли впродовж ночі моніторингові канали.

На Київщині внаслідок удару РФ зазнала поранення жінка, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«У Броварському районі внаслідок ворожої атаки поранено жінку 1980 року народження. Наразі її госпіталізують до місцевої лікарні. Попередній діагноз – закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається», – йшлося в повідомленні.

Удар по Луцьку мер міста Ігор Поліщук назвав «найбільш масованою ворожою атакою з застосуванням БПЛА та ракет».

«Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень з’ясовується. На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих унаслідок ворожої атаки немає», – відзначив міський голова.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.