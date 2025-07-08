За червень сили РФ в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, якими атакували Україну – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що за червень російські війська в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів, якими атакували Україну.

«Росіяни за місяць в 1,6 раза збільшили кількість засобів повітряного напряму – ракет і дронів, випущених по території України. Водночас Силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей», – написав він у телеграмі.

За його словами, серед головних пріоритетів – зміцнення та підвищення ефективності системи ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



