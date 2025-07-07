Генштаб ЗСУ підтвердив ураженння заводу з виробництва боєприпасів у Московській області Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження «Краснозаводського хімічного заводу» у Московській області РФ.

За даними штабу, на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.



Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах, результати вогневого ураження уточнюються, зазначають у Генштабі.



«Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – додають у ЗСУ.



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Голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про атаку на Краснозаводський хімічний завод.

«Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами», – написав він у телеграмі.

Завод розташований у Краснозаводську, що в Сергієво-Посадському окрузі.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити інформацію про об’єкт атаки.

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що у Московській області Росії вранці 7 липня лунали вибухи.

Міноборони РФ стверджувало, що протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 91 український безпілотник над територією РФ, з них вісім – у Московській області. Про наслідки атаки російське керівництво не повідомляло.

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Вранці 4 липня губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про падіння чотирьох безпілотників у Сергієво-Посадському окрузі. За його твердженням, постраждали двоє чоловіків.

Згодом українське командування звітувало про удар по підприємству «Науково-дослідний інститут прикладної хімії» у місті Сергієв Посад.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



