Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ підтвердив ураженння заводу з виробництва боєприпасів у Московській області Росії

За даними штабу, на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed
За даними штабу, на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження «Краснозаводського хімічного заводу» у Московській області РФ.

За даними штабу, на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах, результати вогневого ураження уточнюються, зазначають у Генштабі.

«Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», – додають у ЗСУ.

Читайте також: Генштаб повідомляє про удар по виробництву бойових частин для «Шахедів» у Московській області РФ

Голова українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про атаку на Краснозаводський хімічний завод.

«Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії рф артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами», – написав він у телеграмі.

Завод розташований у Краснозаводську, що в Сергієво-Посадському окрузі.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити інформацію про об’єкт атаки.

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що у Московській області Росії вранці 7 липня лунали вибухи.

Міноборони РФ стверджувало, що протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 91 український безпілотник над територією РФ, з них вісім – у Московській області. Про наслідки атаки російське керівництво не повідомляло.

Читайте також: ЗСУ атакували завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти для «Шахедів» та «Іскандерів» – Генштаб

Вранці 4 липня губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про падіння чотирьох безпілотників у Сергієво-Посадському окрузі. За його твердженням, постраждали двоє чоловіків.

Згодом українське командування звітувало про удар по підприємству «Науково-дослідний інститут прикладної хімії» у місті Сергієв Посад.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG