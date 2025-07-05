ЗСУ атакували завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти для «Шахедів» та «Іскандерів» – Генштаб

У ніч проти 5 липня Сили оборони України завдали удару по об’єкту воєнно-промислового комплексу РФ – АТ «ВНІІР-Прогрес», який розташований у Чебоксарах, Чуваської республіки, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток «Комета». Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури», – кажуть у Генштабі.

Українські військові наголосили, що «засоби ураження досягли району цілі, результати уточнюються».

Раніше повідомлялось, що Сили оборони 30 червня вдарили по пункту управління 8-ї загальновійськової армії збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. У ЗСУ вважають, що цей удар «суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька».



