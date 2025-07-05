В ОСУВ «Хортиця» розповіли про ситуацію на Дніпропетровщині

Станом на зараз на Дніпропетровщині Сили оборони не ведуть бої з військами РФ, повідомив в ефірі телемарафону сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«Бої відбуваються у Донецькій області, дуже близько до Дніпропетровської області», – зазначив він.

За словами Трегубова, Росія дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі. Він наголосив, що в першу чергу, сили РФ намагаються прорватися на Покровському напрямку і тиснуть у напрямку адмінкордонів Дніпропетровської області.

Речник ОСУВ «Хортиця» уточнив, що зараз триває наступ на Лиманському напрямку, РФ збільшила тиск на Купʼянському напрямку, а також на Харківщині у районі міста Вовчанськ. Продовжуються атаки на Краматорському, Сіверскому напрямках, тривають бої в Торецьку, наголосив він.

«Нове – два активні наступи на Покровському та Новопавлівському напрямку, які і складають оцю оту російську літню кампанію - на нашій ділянці, в нашій зоні відповідальності», – сказав Трегубов.

Раніше Генштаб Збройних сил України заперечив повідомлення про окупацію російськими військами Дачного у Дніпропетровській області.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, опублікованому в ніч на 1 липня, заявив про окупацію російськими військами Дачного Дніпропетровської області. Водночас проєкт DeepState на своїх мапах відніс околиці Дачного до «сірої зони».

30 червня керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що прориву військ РФ на територію Дніпропетровської області немає.

«Бої йдуть поблизу адмінмежі, також росіяни залітають на Дніпропетровщину фпв-дронами. Але прориву зараз немає, бої складні», – написав він у телеграмі.

Також речник речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов у коментарі «Суспільному» повідомив, що станом на 12:10 прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано, але тривають «дуже активні бої» у селах, що розташовані біля адмінмежі області – Ялта, Комар, Шевченкове.

У травні російські блогери почали розповсюджувати інформацію про те, що російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області в районі села Новомиколаївка (Покровський район Донецької області). Як доказ вони публікували кадри, на яких троє російських військовослужбовців із прапором РФ позують біля колючого дроту на межі двох українських областей.

Цю інформацію заперечила обласна військова адміністрація Дніпропетровської області. Голова ОВА Сергій Лисак назвав її «фейком».



