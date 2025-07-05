На Чернігівщині через удар російського FPV-дрона поранений поштар – ОВА

49-річний цивільний чоловік, який розвозив пошту, постраждав у прикордонному селі в Новгород-Сіверській громаді на Чернігівщині через атаку російського FPV-дрона, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, у чоловіка – уламкові поранення. «Він із Сумщини. Автівка – пошкоджена. Чоловік – у лікарні», – зазначив Чаус.

Він повідомив, що за минулу добу російські військові завдали 28 ударів по 15 населених пунктах області, б’ючи з артилерії, мінометів, використовуючи безпілотники і FPV-дрони.

Внаслідок обстрілів пошкоджені або зруйновані домівки людей, адмінбудівля і господарські споруди в Новгород-Сіверській і Семенівській громадах, додав голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.