У Києві до двох зросло число загиблих внаслідок атаки РФ 4 липня – Кличко

У Києві до двох зросла кількість жертв російського удару, здійсненого в ніч на 4 липня, повідомив 5 липня міський голова Віталій Кличко.

«Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у тяжкому стані», – написав Кличко у телеграмі.

За його словами, тіло першого загиблого рятувальники виявили вчора в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі міста.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що основним напрямком масованого удару РФ у ніч на 4 липня був Київ. Російські військові застосували 11 ракет і понад пів тисячі дронів, зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’яти ракет і 63 БпЛА), а також падіння уламків – у 33 локаціях, кажуть у Повітряних силах.

Місцева влада повідомляла також про 26 постраждалих внаслідок удару і про його наслідки у шести районах столиці – Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському, Солом’янському і Святошинському.



