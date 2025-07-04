МЗС Польщі надіслало ноту Москві через масовану атаку РФ по Україні

Міністерство закордонних справ Польщі надіслало ноту до посольства Росії, в якій висловило рішучий протест у звʼязку з російськими авіаударами по Україні.

Відомство зазначає, що у результаті цих атак будівля Консульського відділу польського посольства в Києві була пошкоджена. Причиною пошкодження, найімовірніше, став російський безпілотник або його фрагменти.

Під час початкового огляду було встановлено, що пошкоджено дах та фасад будівлі. Попередньо, пошкодження не є значними. Ніхто не постраждав.



МЗС Польщі наголосило, що це суперечить міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.

У ніч на 4 липня Україна зазнала масованої атаки РФ. Повітряні сили ЗСУ повідомили про застосування РФ проти України понад 500 безпілотників і ракет. Головною ціллю був Київ, де, за даними місцевої влади, загинула людина, ще 26 – поранені.

За словами президента Володимира Зеленського, загалом від цього сьогоднішнього російського удару, крім Києва, постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська і Київська області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.