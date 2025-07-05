Три людини загинули, десятки поранені за добу внаслідок ударів РФ у трьох областях – дані ОВА

Три людини загинули, 30 – зазнали поранення минулої доби внаслідок російських ударів по Донецькій, Харківській і Херсонській областях, свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, 4 липня двоє жителів регіону загинули у Костянтинівці і Торському. Ще четверо – поранені: двоє – у Покровську, двоє – у Краматорську.

На Харківщині, де, за словами голови ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби ударів зазнали шість населених пунктів, одна людина загинула, 15 – постраждали, серед них – двоє дітей.

Зокрема, за його словами, в Чугуєві постраждали 11 людей, у тому числі 10-річний хлопчик і 14-річна дівчинка; у Куп’янськ загинула 55-річна жінка, постраждали 61-річна і 70-річна жінки, 56-річний і 57-річний чоловіки.

«Пошкоджено і зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп’янському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки, школу, два приватні будинки, магазин, у Чугуївському районі пошкоджено гуртожиток, СТО, 10 автомобілів, інфраструктуру пошти, недіючу будівлю», – повідомив голова ОВА.

На Херсонщині, за словами голови ОВА Олександра Прокудіна, за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 11 людей.

Під ударами дронів, артилерійськими обстрілами й авіаударами в Херсонській області перебували десятки населених пунктів.

«Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки і 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж і приватні автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.