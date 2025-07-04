ОВА: у Чугуєві є влучання російського дрона, серед постраждалих – дитина

У Чугуєві на Харківщині є влучання російського дрона, серед постраждалих є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Влучання ворожого дрона-камікадзе типу «Шахед» зафіксовано в місті Чугуїв. Станом на зараз маємо попередню інформацію про двох постраждалих, серед яких є 12-річний хлопчик», – написав він у телеграмі.

Синєгубов додав, що над Харківщиною продовжують фіксувати російські дрони.

Згодом стало відомо про трьох постраждалих.

Ввечері 4 липня у низці областей України була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох груп БпЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



