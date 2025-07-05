ЗСУ: війська РФ атакували Україну 322 дронами, основний удар – Старокостянтинів

Російські військові в ніч на 5 липня атакували Україну 322 ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, основним напрямком удару була Хмельниччина, місто Старокостянтинів.

«Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів). 157 – збито вогневими засобами ураження, 135 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – йдеться в повідомленні.

У чотирьох локаціях зафіксоване влучання засобів повітряного нападу, в шести – падіння збитих уламків, кажуть у Повітряних силах.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що під час сигналів «повітряна тривога» сили ППО знешкодили в області 42 російські БпЛА типу Shahed. За його словами, місця падіння уламків встановлюють, інформації щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило.

Російські війська не вперше спрямовують свої ракети й ударні дрони на Старокостянтинів Хмельницької області, де поблизу міста розташований військовий аеродром.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.