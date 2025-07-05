У Херсоні стало відомо про загибель чоловіка через атаку 4 липня – ОВА

У Херсоні стало відомо про загибель місцевого жителя через російську атаку 4 липня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 57-річний чоловік», – написав він у телеграмі 5 липня.

Раніше Прокудін повідомляв, що внаслідок російських атак на Херсонщині 4 липня поранені 11 людей. За його словами, під ударами дронів, артилерійськими обстрілами й авіаударами в Херсонській області перебували десятки населених пунктів.

«Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки і 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, автозаправну станцію, гараж і приватні автомобілі», – йшлося в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.