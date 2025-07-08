По всій Україні – тривога, Повітряні сили попередили про зліт у РФ МіГ-31К і «швидкісну ціль»

По всій Україні перед 23:00 оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили, що в Росії зафіксовано зліт МіГ-31К, носія аеробалістичних ракет «Кинджал» з аеродрому «Саваслейка» у Нижньогородській області.

Згодом військові попередили про швидкісну ціль на Житомирщині, піденно-західним курсом. «Житомир, Старокостянтинів – перебувайте в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Приблизно через пів години попередження про ракетну загрозу від МіГ-31К скасували. Водночас у більшості областей України продовжує діяти повітряна тривога через рух запущених Росією безпілотників.

У червні і липні Повітряні сили двічі повідомляли про масовані атаки РФ, основним напрямком удару в яких був Старокостянтинів на Хмельниччині, де поблизу міста розташований військовий аеродром.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.