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Сили РФ атакували FPV-дроном цивільну автівку в Запорізькій області, поранені троє людей – ОВА

47-річну жінку та 59-річного чоловіка доправили до лікарні, а 70-річному чоловікові допомогу надали на місці. Фото ілюстративне
47-річну жінку та 59-річного чоловіка доправили до лікарні, а 70-річному чоловікові допомогу надали на місці. Фото ілюстративне

Російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Гуляйпільській громаді Запорізької області, поранені троє людей, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, 47-річну жінку та 59-річного чоловіка доправили до лікарні, а 70-річному чоловікові допомогу надали на місці.

Як повідомляє влада прифронтових регіонів, сили РФ регулярно атакують FPV-дронами цивільних.


Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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