Звідки вилітають «шахеди»? Точки в окупованому Криму

Червень 2025 року став чи найкривавішим для цивільного населення України, враховуючи кількість загиблих і постраждалих внаслідок російських масованих ракетно-дронових атак. Кількість «шахедів», які одночасно атакують міста України, перевищила 550.

Так звідки вилітають ці «шахеди»? І як Сили оборони України намагаються ліквідувати центри атак?

Про це розповідає проєкт Радіо Свобода Крим. Реалії.

Навесні та влітку Росія значно посилила інтенсивність повітряних атак по регіонах України та великих містах.

Масовані повітряні атаки фактично відбуваються щоночі, а інколи ще й потім удень. Аналітики та командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Мадяр (Бровді) кажуть, що незабаром російська армія зможе запускати по Україні 1000 та більше безпілотників протягом однієї доби.

Місця, звідки РФ запускає дальнобійні дрони є в російських областях, територіально наближених до України, а також в окупованому Криму.

У минулі роки місцями запуску російських ударних БПЛА на півострові були мис Чауда на східному узбережжі Криму, а також околиці Севастополя – аеродром «Бельбек» і Балаклава.

Цього року російські військові почали атакувати український материк з нового майданчика – селища Гвардійське.

«Лише двічі за півтора року без атак»

Дронові атаки з Гвардійського в Генштабі Збройних сил України фіксували неодноразово протягом березня, квітня, травня та червня.

Про них йдеться у зведеннях за 28 березня, 19, 21, 23 квітня, 11, 27 травня, 6, 11, 26 і 30 червня.

Кожного разу під час цих атак по Україні летіли десятки та сотні ударних безпілотників.

За цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами і дронами

Основними напрямками ударів були Харківська, Донецька, Полтавська, Одеська, Дніпропетровська, Черкаська, Запорізька, Миколаївська, Сумська області, повідомляється у зведеннях Генштабу ЗСУ.

Населені пункти України за останні півтора року лише два дні не перебували під атакою ракет і дронів різного типу, які запускає Росія, каже глава МЗС України Андрій Сибіга:

«За цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами і дронами. Ось така статистика. І ось така відповідь російського агресора на всі мирні пропозиції»

Українська влада та міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Росії та підкреслюють їх цілеспрямований характер.

Влада РФ заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, вбиваючи мирне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садки, об'єкти енергетики та водопостачання.

Мета – протидія США?

Селище Гвардійське (кримськотатарська назва – Сарабуз), звідки Росія атакує Україну, розташоване за 20 кілометрів від Сімферополя.

До 2014 року Гвардійське було селищем міського типу, де мешкало 12 тисяч людей. Там розташоване військове містечко. За роки після російської окупації півострова кількість населення зросла до 20 тисяч.

Це агломерат, що об'єднує саме Гвардійське і п'ять сіл.

У радянські роки в Гвардійському розміщувалася авіадивізія Морської авіації Червонопрапорного Чорноморського флоту. Перед нею стояло завдання в разі війни знищити в Середземному морі авіаносну групу США. Зараз про це там нагадують місцеві легенди, військовий гарнізон і пам'ятники радянським льотчикам.

Після розпаду СРСР у селищі залишався військовий аеродром.

У роки незалежності України там базувалася російська авіачастина. Вона була єдиною базою морської авіації російського Чорноморського флоту, яка розміщувалася за межами Севастопольського регіону відповідно до договору про базування ЧФ РФ у Криму.

Самк її Росія активно задіяла під час анексії Кримського півострова в 2014 році.

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Місце зустрічі бортів ГУР РФ

Селище Гвардійське було одним із ключових місць, де Росія готувала анексію Криму в 2014 році, вважає заступник командувача флоту з берегової оборони в 2014 році, адмірал ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.

У січні 2014 року в мене була інформація від розвідки: в Криму готувалися чотири російські бригади

«Це 100%, підтвердженням служить той факт, що в листопаді 2013 року для російської авіаційної бази в Гвардійському приходить замість звичних 12 цистерн авіаційного газу 45 цистерн. Навіщо? У січні 2014 року в мене була інформація від розвідки: в Криму готувалися чотири російські бригади. Вони почали інтенсивну підготовку ще в 2012 році. Це – контрактники на нових зразках техніки. Це озброєння ми побачили в 2014-му в Криму: БТР-82, «Тайфуни», «Тигри», – розповів раніше адмірал в інтерв'ю Крим.Реалії.

Саме на аеродромі «Гвардійське» наприкінці лютого 2014 року висадився російський літак із бійцями спецпідрозділів Головного розвідувального управління Збройних сил РФ, які потім блокували аеропорт «Сімферополь».

У березні 2014 року Росія обладнала в Гвардійському головний командний пункт своїх військ. Туди масово приганяли військову техніку з особовим складом.

«Завдання одне – боротьба з країнами НАТО»

У російських реаліях аеродром «Гвардійське» використовується Росією для забезпечення своїх ВПС. Там розташований 37-й змішаний авіаполк російських військово-космічних сил (ВКС) із двома ескадрильями (по шість літаків у кожній) фронтових бомбардувальників Су-24М і ще двох такого ж складу штурмовиків Су-25СМ.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну ці літаки завдавали незручностей жителям Криму, оскільки періодично пролітали на низьких висотах над цивільними об'єктами.

Такий політ російським бомбардувальником Су-24М на висоті до 30 метрів над трасою Сімферополь-Євпаторія одного разу зафіксував кореспондент Крим.Реалії.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія використовує штурмовики, що базуються на аеродромі в Гвардійському, для завдання авіаударів по українських територіях.

ЗСУ атакують у відповідь. Тому в селищі та околицях регулярно чути звуки «прильотів» і російської ППО. Збройні сили України неодноразово заявляли про успішні атаки на військові об'єкти РФ у Гвардійському. Вони відображені на інтерактивній мапі Крим.Реалії.

Зокрема, у березні 2024 року пабліки повідомляли про ураження авіабази Гвардійського з постраждалими серед російських військових.

Також повідомлялося про пожежу на нафтобазі в Гвардійському в березні 2024 року.

У Міноборони РФ інформацію про наслідки атак і втрати не розголошують.

Завдання по бойовому призначенню у цієї дивізії було одне – боротьба з авіаносними групами потенційного противника, тобто з країнами НАТО

«Практично до середини 90-х років минулого століття на аеродромах у Гвардійському, а також у селищах Октябрське Красногвардійського та Веселе Джанкойського району базувалися морські ракетоносні авіаполки головної ударної повітряної компоненти радянського, а потім і російського ЧФ. Йдеться про 2-гу гвардійську морську ракетоносну дивізію (МРД), один із полків, 124-й, а також штаб і управління цього з'єднання розміщувалися в тому ж Гвардійському. Завдання по бойовому призначенню у цієї дивізії було одне – боротьба з авіаносними групами потенційного противника, тобто з країнами НАТО. Озброєна вона тоді була дальніми ракетоносними бомбардувальниками Ту-22 М3, здатними нести ядерні боєприпаси. Нині – балістичними ракетами Х-22 з подібного типу літаків (аеродром базування «Шайковка» в Калузькій області, «Оленьогірськ» у Мурманській і «Дягілево» в Рязанській) російські ВКС періодично обстрілюють Україну», – пише автор Крим.Реалії Данило Безручко.

Після неодноразових ударів по аеродрому «Гвардійське» російські війська продовжують використовувати його у військових цілях. Представники українського руху «Атеш» на початку цього року зафіксували там значне збільшення систем ППО, пускові установки С-400 і радіолокаційні станції.

Цей об'єкт продовжує «відігравати ключову роль» у забезпеченні повітряної підтримки та постачання російських військ на півдні України, заявляють в «Атеш».

Перевірити цю інформацію з інших джерел в умовах військових дій між Україною і Росією неможливо.