Як збивають «Шахеди» над Дніпром: «ідемо на перехват або переслідуємо»

Росія продовжує здійснювати масовані повітряні атаки на українські міста, здійснюючи концентровані удари за допомогою сотень ударних БПЛА. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поспілкувалися з військовослужбовцями ЗСУ, які чи не щоночі збивають «Шахеди» на підступах до Києва. Йдеться про екіпажі річкової флотилії на Дніпрі.

Із екіпажем патрульного катера зустрічаємось на світанку після чергової неспокійної ночі. Лише годину тому був відбій повітряної тривоги.

Запитую: «Як минула ця ніч?».

«Ой! Дуже весело. Дуже», – не стримує емоцій старший комендор катера ВМС ЗСУ з позивним «Лисий». Його побратим «Циба» додає, що «летіло дуже багато, але старались і результат є».

«Лисий» на катері працює з кулеметом Browning M2. Калібр 12,7 мм проти «Шахедів» досить ефективний. Але стрільба на воді має свої особливості. Складніше, коли сильний вітер і, відповідно, піднімається хвиля.

«Дуже важко відслідкувати в приціл, щоб влучити. Постійно тебе гойдає. А коли вода спокійна, то в принципі як з берега. Або йдемо на перехват, або переслідуємо. В залежності від ситуації, все по-різному», – розповідає про свою роботу «Лисий».

Американські катери Dauntless Ram (у перекладі «безстрашний баран») від компанії Sea Ark розвивають швидкість понад 60 кілометрів на годину. Вони перебувають у складі річкової флотилії на Дніпрі, яку почали формувати у березні 2022 року.

Тоді в першу чергу йшлося про оборону Києва і підтримку сил у прирічкових районах, зокрема через сусідство з Білоруссю. Однак із появою «Шахедів» додалися нові завдання, в тому числі і для катерів, які Україна отримала від США та європейських партнерів.

Ми можемо працювати поза межами номінальних показників

«Багато що наші партнери не використовували проти повітряних цілей. Але українські військові довели, що ми можемо працювати навіть поза межами якихось номінальних показників. Для річкових катерів пріоритет – безпека на воді, але, дійсно, це є мобільним, надійним і таким комплексним елементом в протиповітряній обороні Києва і України», – розповідає офіцер річкового дивізіону ВМС ЗСУ з позивним «Лінч».

Військові служать на цих катерах уже не перший рік, тому розуміють, як змінюється масштаб і тактика повітряних атак Росії з використанням ударних БПЛА. Нині збивати «шахеди» стало важче.

«Постійно щось нове. Рік тому їх було менше. Висота була 600-1000 метрів. Зараз понад 2000 метрів. У них немає такого, що вони йдуть на одній висоті і кожен день одним і тим же маршрутом. Десь їх РЕБ зганяє, вони ідуть іншим маршрутом. Ситуація постійно змінюється», – каже «Лисий».

Ще одне бойове чергування для екіпажу позаду. Попри масовану атаку у день нашого спілкування, влучань у Києві не було. «Лисого» біля його Browning M2 запитую про кількість збитих «Шахедів» сьогодні та й загалом за службу.

Збив – значить десь якесь життя залишилось живим

«Рахувати їх дуже важко, тому що бувають ситуації, коли по одному «Шахеду» працюють декілька мобільних вогневих груп з берега, або ракети, або ми. І там уже нюанси, хто збив, хто не збив. Це та ж сама робота. Збив – значить десь якесь життя залишилось живим і здоровим. Це найголовніше. А скільки [саме] збив – [не так важливо]», – вважає «Лисий».

Бойові катери – це по суті одна з мобільних вогневих груп, які почали створювати наприкінці 2022 року, коли Росія вперше вдарила «Шахедами» по Україні.

Нещодавно ефективність МВГ головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирськийоцінив у 40%. Але, за даними військових, вона знижується, оскільки російські ударні дрони тепер часто літають вище і стають недосяжними для стрілецької зброї.