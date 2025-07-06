Когут: кількість постраждалих внаслідок удару по Кременчуку зросла до двох, пошкоджено 16 будинків

Вранці у неділю, 6 липня, російські військові атакували Кременчук дронами – кількість постраждалих зросла до двох людей, повідомив в ефірі телемарафону голова Полтавської обласної адміністрації (ОВА) Володимир Когут.

За його даними, внаслідок атаки РФ руйнувань зазнали близько 16 будівель – це приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти і комерційна нерухомість.

«Наразі відомо про двох постраждалих, які звернулися до закладів охорони здоров'я. Одному постраждалому надали допомогу на місці, він від госпіталізації відмовився. Ще один постраждалий самостійно звернувся до закладу охорони здоров’я, де йому надали допомогу», – розповів Когут.

Раніше Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що ціллю російського удару по Кременчуку на Полтавщині була будівля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Удар був завданий приблизно о 9:35.

Перед тим голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомляв, що в Кременчуцькому районі виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Раніше було відомо про одного постраждалого.

3 липня російські військові завдали удару по ТЦК та СП у Полтаві, тоді в обласному центрі були загиблі й поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.