На Київщині через удари дронів постраждали троє людей – влада

Унаслідок атаки російських дронів у Вишгородському районі в ніч на 6 липня постраждали три людини, під ударом перебував звичайний мирний населений пункт, інформує Київська ОВА.

«Чоловік 35 років отримав осколкові рани спини, рук та ніг. Жінка 79 років та чоловік 75 років отримали гостру реакцію на стрес. Вся необхідна медична допомога постраждалим надана на місці. Пошкоджено два багатоповерхові будинки. Знищено вогнем чотири гаражні приміщення та автомобіль. Ще три автомобілі пошкоджено», – йдеться в повідомленні.

Також в одному з будинків деблоковано жінку 1938 року народження, потерпілій надається вся необхідна медична допомога, інформує влада.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.