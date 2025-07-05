Росія: у аеропортах стався колапс через загрозу атаки дронів, скасовано майже 100 рейсів – медіа

У російських аеропортах стався колапс через загрозу атаки дронів, пишуть місцеві телеграм-канали 5 липня.

За даними ЗМІ, лише у Москві та Санкт-Петербурзі скасовано майже 100 рейсів, і ще сотні перенесено. Baza пише, що пасажири, які застрягли в аеропорту «Шереметьєво», вигадали, як «убити час» – вони грають на скрипках, баянах та співають.

За даними телеграм-каналу Baza, «найгірша» ситуація в підмосковному аеропорту «Шереметьєво», – затримано понад 170 рейсів, і майже 50 скасовано. Виникло скупчення людей, пасажири змушені сидіти або лежати на підлозі, оскільки вільних місць немає навіть у кафе та бізнес-залах.

Крім того, пасажирів із літаків, що прибули, не випускають із салонів. За словами деяких із них, вони перебувають там уже понад чотири години.

У аеропорту «Пулково» у Санкт-Петербурзі також скасовано понад 30 рейсів, ще близько 100 затримано. Аеропорт призупиняв свою роботу через загрозу атаки безпілотників. У зв’язку з цим один із літаків, який зміг вилетіти з «Шереметьєво», – повернувся назад до Москви.

Також затримки й скасування рейсів зафіксовані в інших аеропортах Москви, Єкатеринбурга, Нижнього Новгорода, Калінінграда та інших міст.

Водночас мер Москви Сергій Собянін відзвітував про два нібито «збиті безпілотники», які летіли на столицю РФ.

Українські військові і влада це поки не коментували. Радіо Свобода не має можливості перевірити дану інформацію з незалежних джерел.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників. Українська сторона не щоразу коментує такі удари, але регулярно наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.