Внаслідок атаки РФ по Нікопольщині постраждала жінка, пошкоджені будівлі та сонячні панелі – Лисак

Російські військові 5 липня атакували Нікопольський район, використовуючи FPV-дрони і артилерію, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, вибухи лунали у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах.

«Внаслідок атак постраждала 39-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, а також сонячні панелі», – підсумував Лисак.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



