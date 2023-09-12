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Новини | Суспільство

В ООН підтвердили загибель понад 9600 цивільних через війну Росії проти України

Чоловік прикриває тіло загиблої людини після російської атаки на Чернігів, 19 серпня 2023 року

Управління верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН) підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 10 вересня 2023-го.

За даними ООН, з 1 до 10 вересня 2023 року зафіксували 292 випадки загибелі або поранення цивільних: з них загиблих – 29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, а також 4 дорослих, стать яких ще не встановлено.

В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, а багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

За останніми даними Офісу генпрокурора, внаслідок російської агресії в Україні від 24 лютого 2022 року загинули 503 дитини, понад 1122 поранені. В ОГП зазначають, що ці цифри не є остаточними.

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