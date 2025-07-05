Ґутерріш: удари Росії по ЗАЕС створюють ризики для ядерної безпеки

Удари Росії по Україні знову поставили під загрозу ядерну безпеку на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), йдеться у заяві генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша, опублікованій його речником.

Генсек висловив занепокоєння щодо небезпечної ескалації та зростання кількості жертв серед цивільного населення.

Він повторив, що напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру заборонені міжнародним правом, і закликав до «негайного та безумовного» припинення вогню.

«Ці удари призвели до перебоїв з електропостачанням Запорізької атомної електростанції, що вкотре підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки», – наголосив Ґутерріш.

Раніше, 4 липня, російський удар спричинив блекаут на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

У МАГАТЕ підтвердили, що о 17:36 ЗАЕС втратила все зовнішнє енергопостачання, що сталося вдев’яте з початку вторгнення РФ та вперше з кінця 2023 року. За словами генерального директора МАГАТЕ, наразі ЗАЕС залежить від електроенергії, отриманої від аварійних дизельних генераторів, що підкреслює надзвичайно нестабільну ситуацію з ядерною безпекою.

На початку травня міністерство заявило, що внаслідок російського обстрілу Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередач, що поставило її під загрозу «чергового блекауту».

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.

Також Київ заявляв, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.



