«Енергоатом»: окупанти встановлюють додатковий паркан на під’їздах до ЗАЕС

Російські військові обгороджують під’їзди до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), повідомляє пресслужба «Енергоатома».

«Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю», – йдеться в повідомленні.

Маршрутні автобуси доїжджають лише до кільця, де працівників ЗАЕС висаджують, і далі вони мають просто йти, зазначають у пресслужбі компанії.

В «Енергоатомі» наголошують, що таким чином російські військові фактично розширюють закритий периметр навколо станції, начебто готуючи її до оборони, «а простіше кажучи: вони бояться так, що не зупиняються навіть перед незаконним будівництвом на території атомного об’єкта».

29 березня Рафаель Ґроссі перебував на Запорізькій АЕС. Цей візит є його другим відвідуванням станції і першим після того, як МАГАТЕ запровадило постійну присутність на цьому майданчику у вересні 2022 року.

27 березня гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Президент під час зустрічі наголосив, що «без негайного виведення російських військ і персоналу із ЗАЕС та прилеглих територій будь-які ініціативи з відновлення ядерної безпеки та захищеності приречені на невдачу».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну.