На Запорізьку АЕС прибула шоста команда експертів МАГАТЕ – Ґроссі

На окуповану російськими військами Запорізьку АЕС прибула шоста команда експертів МАГАТЕ, повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі.

«Радий повідомити про успішне завершення довго відкладеної ротації ISAMZ, тепер наша 6-та команда експертів на ЗАЕС. Я дякую нашим співробітникам за їхній професіоналізм, мужність і відданість справі, а також зусилля всіх учасників», – написав він у твіттері.

У лютому Міністерство закордонних справ України заявило, що російські військові навмисне блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької АЕС, але це є грубим порушенням міжнародних норм права.

На початку вересня 2022 року місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС. Рафаель Ґроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.