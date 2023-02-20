До бомбосховища ЗАЕС завезли кількасот мобілізованих і курсантів із РФ – «Енергоатом»

У бомбосховищі Запорізької АЕС російські військові розмістили понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ, а на даху п’ятого енергоблока влаштували кулеметну позицію, повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».
Згідно з повідомленням, російські війська разом з представниками «Росатома» організували на території ЗАЕС блокпости біля всіх входів, через які персонал зі спецкорпусів потрапляє безпосередньо до енергоблоків.
Розміщені у бомбосховищі мобілізовані і курсанти, як повідомляється, чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.
«Енергоатом» повідомляє, що загарбники продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.
«Окупанти відмовили в доступі до сховища й українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ», – нагадали в «Енергоатомі».
Напередодні повідомлялось, що російські військові блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької АЕС.
Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.
За участю МАГАТЕ тривають переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, але вони наразі безрезультатні, бо РФ не виконує вимогу України повністю покинути територію об’єкта.
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