До бомбосховища ЗАЕС завезли кількасот мобілізованих і курсантів із РФ – «Енергоатом»

У бомбосховищі Запорізької АЕС російські військові розмістили понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ, а на даху п’ятого енергоблока влаштували кулеметну позицію, повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, російські війська разом з представниками «Росатома» організували на території ЗАЕС блокпости біля всіх входів, через які персонал зі спецкорпусів потрапляє безпосередньо до енергоблоків.

Розміщені у бомбосховищі мобілізовані і курсанти, як повідомляється, чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.

«Енергоатом» повідомляє, що загарбники продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

«Окупанти відмовили в доступі до сховища й українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ», – нагадали в «Енергоатомі».

Напередодні повідомлялось, що російські військові блокують ротації співробітників МАГАТЕ з Запорізької АЕС.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.

За участю МАГАТЕ тривають переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції, але вони наразі безрезультатні, бо РФ не виконує вимогу України повністю покинути територію об’єкта.