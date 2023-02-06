Російські окупанти завезли на Запорізьку АЕС персонал з Росії – «Енергоатом»

На окуповану Запорізьку атомну електростанцію прибули працівники Калінінської атомної електростанції, повідомляє державна компанія «Енергоатом» 6 лютого.

«Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції. Серед «заїжджих гастролерів» – інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники «атомних спеціальностей», – заявляє пресслужба компанії.

Окупаційні війська, за даними «Енергоатому», обіцяють атомникам із Росії підготовку на повномасштабному тренажері. Проте українські інструктори відмовилися їх навчати на цьому тренажері, відтак російські військові заблокували їм доступ до робочих місць.

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«Підвищувати кваліфікацію російським «гастарбайтерам» тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на пів року та ще й пропонують перевезти в Енергодар родини. Водночас зрадникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», значно зменшили зарплатню», – йдеться в повідомленні.

Крім того, українським працівникам станції, які погодилися співпрацювати з Росією, окупанти скасували трудовий стаж і відпустки, зароблені до окупації, стверджує компанія.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.