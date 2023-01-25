«Енергоатом» припускає, що російські війська завезуть на окуповану ЗАЕС ремонтників із Білорусі

Росія намагається завербувати для ремонтних робіт на Запорізькій атомній електростанції працівників із Білорусі, припускає компанія «Енергоатом».

«Рашисти намагаються завербувати для роботи на ЗАЕС півтори сотні білоруських ремонтників. Окупанти все ще шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось дати собі раду на ній. Тож є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об’єкт близько 150 фахівців з ремонту, котрі працювали на Білоруській АЕС», – повідомляє компанія.

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За припущенням «Енергоатому», ремонтники потрібні для того, щоб усувати пошкодження, спричинені російськими обстрілами, «а примусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається».

«Навіть попри те, що у хід ідуть всі методи – від обіцянок «золотих гір» до погроз, залякування та полону – кількості кваліфікованого персоналу на станції катастрофічно бракує», – додає пресслужба державного підприємства.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.