«Треба злазити з радянської ядерної голки». Чи збудує Україна нові американські атомні реактори?

Уряд України ухвалив розпорядження щодо початку «організаційних заходів» для побудови в Україні двох американських атомних реакторів – на Хмельницькій АЕС. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про «закінчення ери створення атомної генерації за радянською технологією». І справді, всі нині діючі реактори – а їх 15 – будувались за радянськими технологіями і переважно в часи СРСР. То чи реальною (і коли) є заміна радянських реакторів на новітні американські атомні реактори типу AP1000®️?

Як повідомило Міністерство енергетики України, розпорядження уряду називається «Про організаційні заходи щодо будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС». Передбачається, що на цій найменшій атомній станції (має два реактори) будуть збудовані третій та четвертий реактори американського виробництва AP1000®️.

Передбачається, що орієнтований термін побудови цих нових реакторів – 2030–2032 роки. Вартість одного американського енергоблока становитиме десь близько п’яти мільярдів доларів.

«Будівництво реакторів AP1000®️… в Україні є потужною крапкою у завершенні співробітництва з Росією у сфері атомної енергетики», – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Ми починаємо розробку технічної документації щодо нового типу реакторів, які в Україні ніколи не будувалися. Тобто, ми закінчили еру створення атомної генерації за радянською технологією», – додав міністр енергетики.

Чому зараз?

Вочевидь, атомна енергетика також потрапила в тренд в Україні по відмові від зв’язків з Москвою, яка пішла на Україну війною.

Будівництво реакторів AP1000®️ є потужною крапкою у завершенні співробітництва з Росією у сфері атомної енергетики

Тут вплив війни очевидний. Але також і постає питання – де взяти кошти на будівництво нових американських реакторів у часи економічної скрути?

«Не розумію, чому ми це робимо під час війни. Це достатньо великі кошти. Як ми будемо відбудовувати нашу економіку і пошкоджену інфраструктуру? Плюс – побудова атомного реактора – це від п’яти мільярдів доларів. А гроші звідки брати?» – ставить питання під час інтерв’ю Григорій Плачков, колишній керівник Державної інспекції ядерного регулювання.

Перехід на західні технології

Але співрозмовники Радіо Свобода не ставлять під сумнів потребу поступового переходу української атомної енергетики на західні технології, і якраз ядерні реактори американського виробництв можуть бути ключем до надійного майбутнього атомної енергетики України, яка вже тривалий час виробляє половину (і більше) всієї електроенергії України.

Треба відмовлятися від цих радянських реакторів, але треба дати їм допрацювати свій ресурс

«Безумовно, треба переключатись на західні технології. Але спочатку треба зробити, власне, аудит і план розвитку промисловості при відбудові (після війни)», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Сергій Мирний, автор кількох книжок про Чорнобиль, ліквідатор-чорнобилець.

«Треба відмовлятися від цих радянських реакторів, але треба дати їм допрацювати свій ресурс. Треба уніфікуватись із західними технологіями і відходити від старих радянських технологій, але без фанатизму – треба дати нинішнім реакторам допрацювати свій вік, вичерпати свій ресурс», – додає Мирний.

Виробником реакторів AP1000®️ є американська компанія Westinghouse. Цей реактор належить до III+ покоління, і він має суттєві переваги над розробленими ще в часи СРСР реакторами типу ВВЕР-1000, не говорячи про старіші ВВЕР-400.

Зараз на двох атомних станціях в Китаї діють чотири американські реактори AP1000®️ і ще два ось-ось мають стати до ладу у США.

Якщо зможуть побудувати АР1000 – я буду тільки «за». Але я повірю, коли ми вже щось реально почнемо, коли буде затверджений проєкт

Американські реактори кращі і за рівнем безпеки, і технологічно, і за економічними показниками – вони ефективніші за радянсько-російські реактори, хоч і працюють за тим самим принципом реакторів під тиском води.

В Україні використовували реактори трьох типів – РБМК (на Чорнобильській атомній станції їх було чотири, включно зі зловісним четвертим реактором, який зазнав катастрофи в 1986 році). Чорнобильську станцію закрили в 2000 році.

Також є два реактори ВВЕР-400 (перший і другий блоки Рівненської АЕС), а всі решта – реактори ВВЕР-1000. Усього в Україні 13 реакторів ВВЕР-1000, включно з шістьма на найбільшій у Європі Запорізькій АЕС, яку з початкових етапів агресії проти України окупували російські військові.

Відтак нові американські реактори AP1000®️ пропонується побудувати на Хмельницькій АЕС, найменшій з українських атомних станцій.

«Ще постане питання передачі цієї технології від США. І треба ще мати документи, які нададуть Україні право використовувати ці американські технології. Це вже міждержавний рівень. Якщо зможуть побудувати АР1000 – я буду тільки «за». Але я повірю, коли ми вже щось реально почнемо, коли буде затверджений проєкт», – каже в інтерв’ю Григорій Плачков, який також закликає не відкидати і малі модульні реактори як принципово інноваційний проєкт.

Важливо, щоб американські реактори з’явились не на голому місці, а на вже діючих АЕС – щоб не закривати міста-супутники, щоб людям була робота

Із 15 діючих українських реакторів 12 були збудовані в часи СРСР, а три – вже в часи незалежної України. Це – шостий реактор на Запорізькій АЕС (1996 рік), другий реактор на Хмельницькій АЕС (2004 рік) та четвертий реактор на Рівненській АЕС (2006 рік).

Україна вже для своїх реакторів ВВЕР-1000 імпортує ТВЕЛи – стрижні з ядерним паливом – зі США, причому саме від компанії Westinghouse. Зараз із Росії імпортується ядерне паливо лише для двох реакторів ВВЕР-400 Рівненської АЕС.

Також Україні вдалося самостійно – без Росії – продовжити роботу старших за віком реакторів, збудованих у часи СРСР.

«Ми продовжували терміни дії енергоблоків без російських підприємств і без російського втручання в цей процес. І ми продовжили роботу усього парку реакторів, збудованих в радянській період. Окрім трьох, які більш-менш нові», – пояснює Плачков.

Сергій Мирний позитивно оцінює те, що для майбутніх американських реакторів не будуть будувати нову атомну станцію, а вони стануть, відповідно, третім та четвертим блоком Хмельницької АЕС.

«Наголошую, що атомні станції – це також і міста-супутники, це і люди, які на них працюють. Тому важливо, щоб американські реактори з’явились не на голому місці, а на вже діючих АЕС – щоб не закривати міста-супутники, щоб людям була робота», – каже Мирний в інтерв’ю.

Не обійшлося без піару? Можливо, але…

Співрозмовники Радіо Свобода припускають, що в нинішньому оголошенні про побудову американських реакторів могло не обійтися і без присмаку піару з боку Міністерства енергетики. Цього тижня якраз з’явились повідомлення про можливі перестановки в уряді і серед міністрів, які можуть не втримати свої посади, джерела називають і Германа Галущенка.

Курс правильний – на західні технології. Я повністю погоджуюсь, що нам треба злазити з цієї радянської атомної голки

«Пішла критика на міністра енергетики, і, можливо, йому треба було щось показати, що він так потужно працює. Бо наразі це виглядає як «підготовка підготовки для створення підготовчих умов» тощо…», – іронізує Григорій Плачков.

«Це великі вкладення. І зараз це виглядає як трохи передчасне. Тут також є піар. Поки що ще йде війна… Безумовно, треба переключатись на західні технології. Але спочатку треба зробити, власне, аудит і план розвитку промисловості при відбудові (після війни)», – каже в інтерв’ю Сергій Мирний.

І хоча й лунають припущення щодо можливого піару Міністерства енергетики, однак співрозмовники Радіо Свобода вважають, що напрямок обраний правильно на побудову американських реакторів в Україні.

Як зауважує Григорій Плачков: «Курс правильний – на західні технології. Я повністю погоджуюсь, що нам треба злазити з цієї радянської атомної голки. Варто переходити на західні технології. Курс на нові технології, на інновації – він правильний».