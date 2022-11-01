Польща взяла курс на атомну енергетику: кого обрала в партнери?

Польський уряд оголосив про підписання угод наприкінці жовтня спочатку зі Сполученими Штатами, а потім з Південною Кореєю про плани спорудження перших двох атомних електростанцій у Польщі. Деталі повідомляє «Голос Америки».

Передбачають, що побудова двох АЕС, які матимуть по три реактори кожна, коштуватиме по 40 мільярдів доларів; і перший реактор мав би почати виробляти струм 2033 року, а останній стати до ладу 2043 року.

Чому ідуть на такий крок?

Польська влада каже, що розвиток атомної енергетики допоможе зменшити використання вугілля і скоротити шкідливі викиди, а також урізноманітнити джерела енергії з міркувань безпеки.

Наміри Польщі будувати атомні станції, а також рішення Німеччини відкласти виведення із експлуатації трьох АЕС, є ознаками змін в енергетичній галузі Європи, до яких підштовхнула широкомасштабна війна Росії проти України, і використання Москвою енергоносіїв як засобу тисну на Захід.

До цього, ставлення до атомної енергетики у Європі були значною мірою негативним через аварію на Чорнобильській АЕС в Україні 1986 року у часи СРСР.

Після Чорнобильської катастрофи комуністичний уряд Польщі, під тиском громадської думки на початку 80-х років, зупинив будівництво першої польської АЕС, яке відбувалося з участю Радянського Союзу.

Ще одним великим ударом по репутації атомної енергетики стала аварія 2011 року на Фукусімській АЕС в Японії, після якої Німеччина вирішили закрити всі свої атомні стації.

Критики атомної енергетики також вказують, що вона надто коштовна, але прихильники наполягають на її надійності і відсутності шкідливих викидів.

Моравецький: курс на зміцнення енергетичної незалежності

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив 31 жовтня, що йдеться про курс його урядової партії на «зміцнення суверенітету в галузі енергетичної безпеки», а також про «побудову нової системи безпеки у Європі без російських енергетичних впливів».

«Атомна енергетика безпечна, чиста, екологічна і доповнює зелену трансформацію та відновлювані джерела енергії… Це водночас інвестиція, що дає тисячі робочих місць у високотехнологічних галузях», – написав Моравецький у фейсбуці.

Польська домовленість з Південною Кореєю передбачає, що до кінця року провідні енергокомпанії двох країн розроблять проект побудови атомних реакторів у центральній Польщі поблизу Варшави.

У разі схвалення проекту уряди планують підписати контракт про спорудження.

Зміцнення польсько-американського альянсу

Перед домовленістю з Південною Кореєю Варшава голосила, що першу атомну електростанцію Польща будуватиме з американською компанією Вестінґгаус (Westinghouse Electric Company).

Матеуш Моравецький у Твіттері назвав угоду зі США ознакою «міцного польсько-американського альянсу».

Міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм заявила з нагоди домовленості, що це «дає чіткий сигнал Росії: Ми більше не дозволимо їм використовувати енергію в якості зброї».

«Захід буде згуртованим проти неспровокованої агресії, а також урізноманітнюватиме ланцюги енергопостачання та посилюватиме співпрацю задля клімату», – сказала вона.

Із Францією не пішли на співпрацю

Польський уряд також розглядав можливість співпраці з Францією, яка має свої широко застосовувані технології в атомній енергетиці.

Французька компанія EDF повідомляла, що в середині жовтня подавала свою пропозицію щодо побудови атомних реакторів у Польщі.

У французькій пропозиції наголошено, що «програмі значно сприяли б зв’язки з іншими проектами EPR (французькими реакторами третього покоління) в різних частинах Європи в дусі довготермінового європейського партнерства між польською та французькою атомною промисловістю».

Але у польських ЗМІ пишуть, що урядовці у Варшаві вирішили відхилити французькі проекти з огляду на те, що названо випадками затягування і перевищення бюджету при побудові атомних реакторів в інших країнах.

Коментатори також, вказують, що чинниками у рішенні Варшави напевне були міркування щодо військової співпраці Польщі зі Сполученими Штатами і Південною Кореєю.