«Ми не можемо гаяти часу»: до Києва приїхала єврокомісарка з питань енергетики

Європейська комісарка Кадрі Сімсон перебуває в Києві з візитом – про це вона повідомила в своєму твітері 1 листопада, оприлюднивши спільне фото з мінстром енергетики України Германом Галущенком.

За словами Сімсон, вона приїхала до української столиці, або допомогти наростити підтримку українського енергетичного сектору.

«Українська енергетична інфраструктура перебуває під цілеспрямованою атакою Росії – жорстокою та нелюдяною тактикою, аби спричинити людські страждання на тлі зими, яка наближається», – заявила вона.

Єврокомісарка додала, що бачила масштаби руйнувань в Україні на власні очі і «докладає всіх зусиль, аби збільшити фінансову, технічну та практичну підтримку».

«Це має йти від інституцій ЄС, держав-членів, наших міжнародних партнерів та приватних донорів. Ми не можемо гаяти часу!» – сказала Сімсок.

У інтерв’ю агентству «Уніан», оприлюдненому сьогодні ж, представниця Єврокомісії підтвердила, що блок має передумови для постачання електроенергії до України в разі потреби.

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31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

31 жовтня у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста. Кличко заявляв, що 80% споживачів залишилися без водопостачання. Вранці 1 листопада мер столиці повідомив, що постачання води та електрики в місті відновили.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.