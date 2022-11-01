«Працювали майже добу». Кличко заявив про відновлення постачання електрики та води у Києві

Після вчорашніх російських масованих ударів постачання води та електрики у Києві повністю відновили, повідомив міський голова Віталій Кличко.



«Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Дякую фахівцям «Київводоканалу» та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці», – написав він у телеграмі.

За його словами, енергопостачання в Києві також відновили, але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після російських атак – значний.

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

31 жовтня у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста. Кличко заявляв, що 80% споживачів залишилися без водопостачання.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.