Над Львівщиною збили російські ракети, у Чернівецькій області є влучання – влада

Над Львівщиною збили російські ракети, повідомив глова ОВА Максим Козицький.



«Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», – написав він у телеграмі.

В Чернівецькій ОВА повідомили про пошкодження критичної інфраструктури області після сьогоднішного ракетного обстрілу військ РФ.

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Близько 7:30 по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про роботу сил ППО в низці областей. Влада вже підтвердила влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Києві, Харкові, Запоріжжі та на Черкащині. Також відомо про «прильоти» на Київщині.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

За даними Міненерго, станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.