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Російська авіація вранці випустила по Україні понад 20 ракет – Повітряні сили ЗСУ

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські бомбардувальники вилетіли з Ростовської області.

Російські бомбардувальники вилетіли з Ростовської області, випустили сьогодні по території України понад 20 ракет, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Вилетіли бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95, Ту-160 з району Волгодонська Ростовської області. випустили понад два десятки ракет. Можливо, буде ще – не виключені нові хвилі атак. Ракети летять як з північного, так і південного напрямку, облітаючи Україну, і завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Близько 7:30 по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Повідомлялося про роботу сил ППО в низці областей. Влада вже підтвердила влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Києві, Харкові, Запоріжжі та на Черкащині. Також відомо про «прильоти» на Київщині.

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