ОВА: війська РФ атакували критичну інфраструктуру Черкащини, частина області знеструмлена

Війська РФ атакували об’єкт критичної інфраструктури на Черкащині, частина області знеструмлена, повідомив голова ОВА Ігор Табурець.



«Ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють», – написав він у телеграмі.

Близько 7:30 по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.

Міський голова Харкова Ігор Терехов також повідомив про російські удари по об’єкту критичної інфраструктури у місті.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

За даними Міненерго, станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.

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Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».