Заяви Медведєва про енергопостачання є «офіційним зізнанням у тероризмі» – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував останні висловлювання заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про постачання електроенергії.

За оцінкою Подоляка, заява Медведєва означає готовність Кремля нищити українську енергосистему і «тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію».

«Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?» – спитав представник Офісу президента.

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що для стабільності енергопостачання в Україні «треба визнати правомірність вимог Росії в рамках спеціальної військової операції» – так у Росії називають повномасштабну війну проти України.

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Напередодні Енергетична компанія України повідомила про першу тестову поставку електроенергії зі Словаччини.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними Міненерго, станом на 19 жовтня в Україні серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні відключення електроенергії.