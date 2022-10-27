 У «Слузі народу» розповіли, коли Україна зможе відновити експорт електроенергії

Україна зможе відновити експорт електроенергії не раніше березня 2023 року, хоча і втрачає наразі через його відсутність мільярди гривень можливого притбутку. Про це в ефірі національного телемарафону 27 жовтня заявив голова парламентського комітету з питань енергетики, «слуга народу» Андрій Герус.

«Можна було заробляти для всіх компаній, які цим займалися, мабуть, мільярди гривень. Саме такі потенційні втрати для України. Гроші грошима, але на сьогодні головне, щоб електроенергія була в Україні, й до наших споживачів вона подавалася у всі години доби. Саме це взято за пріоритет», – пояснив він.

Наразі, за словами Геруса, європейські партнери «з розумінням поставилися» до рішення України зупинити експорт електроенергії з 11 жовтня.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

24 жовтня пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що з початку повномасштабного вторгнення російські військові здійснили 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдавання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».